وطنية
أبودرار “البامي” يستبدل “السنبلة” بـ “الوردة”
رئيس فريق “البام” سابقا قضى أسابيع فقط بالحركة قبل أن يحل بالاتحاد لم تمض سوى أسابيع معدودة على التحاق محمد أبودرار ، رئيس الفريق البرلماني السابق لحزب الأصالة والعاصرة، ورجل الأعمال، بالحركة الشعبية، ليقرر الطلاق مع حزب العنصر، بحثا عن موقع حزبي مريح وتزكية تضمن له العودة إلى البرلمان. وأعلنأكمل القراءة »
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