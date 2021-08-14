ملف الصباح
السياسة والمواطن… صفر ثقة
برامج حزبية ترتكز على «الشفوي» والداخلية تفصل الخارطة الانتخابية على مقاسها ومسؤولون فاسدون لا يعاقبهم أحد لا يثق المواطـــن المغربـــي بتاتا بالفاعـــل السياسي. والدليـــل، عزوفـــه عــن التصويت وعدم اهتمامــه بالانتخابـات. وهـــو عــزوف لا يهم فئة اجتماعية دون أخــرى، بل يشمــل شرائح مختلفــة وواسعـــة مـــن المجتمــع، كما ينعكس بشكل واضح منأكمل القراءة »
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