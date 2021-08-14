وطنية
أرباب الحمامات يراسلون العثماني
دعا أرباب الحمامات، إلى التراجع عن قرار الإغلاق الذي قررته السلطات في حقهم من جديد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور “دلتا” في صفوف المواطنين، وهو القرار، الذي اعتبروه “قاسيا” و”زاد تعميق المعاناة”، التي بدأت بقرار الإغلاق الأول، الذي دام سنة كاملة، لم يستفد خلالها المهنيون في هذا القطاع الهش، منأكمل القراءة »
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