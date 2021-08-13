وطنية
إبعاد شقران والمانوزي من الترشيح
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يحسم دائرتي المحيط وأنفا بالتصويت حسم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول أمس (الأربعاء)، في ترشيحاته في بعض الدوائر، التي ظل التنافس قائما بها، عبر التصويت. وأفادت مصادر مقربة من البيت الاتحادي، أن الحزب حسم في أغلب الدوائر على الصعيد الوطني، بنسبة تجاوزت 92 في المائة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا