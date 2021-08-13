الرياضة
ملايير مالانغو ورحيمي تربك الرجاء
اللاعبون يصرون على صرف مستحقاتهم قبل مواجهة روما والزرهوني يقترب من الفريق الأخضر يعيش الرجاء مشاكل عديدة، بعدما ساءت العلاقة بين المكتب المسير واللاعبين بشكل كبير، إذ لم يجد الطرفان حلا بخصوص المستحقات المالية العالقة للاعبين، الذين يتجهون نحو مقاطعة مباراة روما الإعدادية، المقررة غدا (السبت)، بالعاصمة الإيطالية. وفي محاولةأكمل القراءة »
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