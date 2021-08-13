الرياضة
ميسي وألقابه
أجمعت الصحف الإسبانية وجماهير برشلونة، على دلالة صورة ليونيل ميسي وعائلته مع الألقاب 35 التي فاز بها رفقة “البارصا”، في يومه الأخير ب”كامب نو”. والتقط ميسي صورة تذكارية له رفقة عائلته الصغيرة، مع الألقاب التي فاز بها في برشلونة، منذ حلوله بالنادي قبل 20 سنة. وانتشرت الصورة بشكل مكثف علىأكمل القراءة »
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