الرياضة
السعداوي خامس انتدابات الجيش
فاندربروك: الجاهزية الذهنية مشكل اللاعب الوحيد حسم الجيش الملكي صفقته الخامسة في مرحلة الانتقالات الصيفية، عندما تعاقد رسميا مع وائل نوح السعداوي، مهاجم الرجاء الرياضي، بموجب عقد يمتد ثلاث سنوات. ولعب السعداوي في صفوف مولودية وجدة، قادما إليه من الدوري المصري، بتوصية من عبد العزيز كركاش، قبل أن ينضم إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا