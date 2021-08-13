اذاعة وتلفزيون
“إر+ 4” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى” على موعد، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة مساء مع أحداث الشريط التلفزيوني “إر + 4” من إخراج داود أولاد السيد. ويعد الفيلم التلفزيوني الجديد من بطولة عبد الله فركوس وبشرى أهريش وفضيلة بنموسى ومحمد ظهرا وعبد اللطيف الشكرا ونادية فردوس وأسماء أخرى. وتدور أحداث الشريطأكمل القراءة »
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