حوادث
إيقاف مضرم النار في زوجته بالبيضاء
دخل معها في خلاف وسكب عليها “الدوليو” والضحية نقلت في حالة حرجة قرر شخص، كان في حالة سكر متقدمة بمنطقة الهراويين بالبيضاء، فجر الثلاثاء الماضي، فض خلاف حاد مع زوجته بطريقته الخاصة، عندما سكب عليها مادة حارقة في أطرافها السفلى وأضرم النار فيها، متسببا لها في حروق خطيرة. وأصيب الزوجأكمل القراءة »
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