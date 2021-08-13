fbpx
حوادث

إيقاف مضرم النار في زوجته بالبيضاء

منذ دقيقتين
دخل معها في خلاف وسكب عليها “الدوليو” والضحية نقلت في حالة حرجة قرر شخص، كان في حالة سكر متقدمة بمنطقة الهراويين بالبيضاء، فجر الثلاثاء الماضي، فض خلاف حاد مع زوجته بطريقته الخاصة، عندما سكب عليها مادة حارقة في أطرافها السفلى وأضرم النار فيها، متسببا لها في حروق خطيرة. وأصيب الزوجأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى