الصباح الفني
لقطات
تهديد قضائي ليوتوبر بسبب الأهرامات أثار يوتوبر سوري شهير مع زوجته جدلا واسعا، بعدما استغلا إضاءة الأهرامات المصرية خلال أحد العروض في الإعلان عن جنس مولودهما. وهدد رئيس شركة الصوت والضوء، المسؤولة عن الاحتفالات في الأهرامات، محمد عبدالعزيز، بملاحقة اليوتيوبر قضائيا. وأوضح محمد عبد العزيز أن “الحفلات الخاصة للأشخاص ممنوعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا