اذاعة وتلفزيون
“أولاد العم” ضمن أفضل المسلسلات العربية
منظمو مهرجان الفضائيات أدرجوه في منافسة مع أعمال أخرى للظفر باللقب حجز المسلسل المغربي “أولاد العم”، الذي بث على شاشة قناة “إم بي سي5″، مكانا له ضمن قائمة الأعمال المرشحة لنيل جائزة أفضل مسلسل عربي، في إطار فعاليات مهرجان الفضائيات العربية. واختار القائمون على المهرجان، المسلسل ليدخل في منافسة معأكمل القراءة »
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