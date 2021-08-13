الرياضة
لوكاكو عائد “للبلوز”
لم يعد هناك شك في عودة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لفريقه السابق تشيلسي، قادما من إنتر ميلان، بصفقة قياسية وصلت إلى 120 مليون أورو. ونال لوكاكو لقب الدوري الإيطالي مع الإنتر، واعتبر من بين الأفضل هذا الموسم، إذ أصر تشيلسي على انتدابه مجددا، واستغل الأزمة المالية التي يمر منها إنتر.أكمل القراءة »
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