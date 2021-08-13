الرياضة
جماهير الريال تناشد بنزيمة
طالبت جماهير ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة، بحمل الفريق على أكتافه هذا الموسم، ومواصلة التألق، بسبب غياب أي نجم بالفريق، واصفة إياه ب»النجم الأكبر للنادي الملكي». وتلقى بنزيمة رسائل عديدة في حسابه على موقع التواصل «إنستغرام»، من قبل محبيه وجماهير الريال، ناشدوه بتسجيل أهداف كثيرة، خاصة أن إدارة النادي رفضتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا