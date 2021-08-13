الرياضة
الصحابي يوقع عقدا جديدا مع السريع
نهاية عقود عدد من اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني نجح سريع وادي زم في تمديد عقد المدرب فؤاد الصحابي، بعدما قاد الفريق للبقاء بالقسم الأول الموسم الماضي. ووقع الصحابي عقدا يمتد لموسم واحد، ليصبح سابع مدرب للسريع في القسم الأول، بعد محمد البكاري، والمصري طارق مصطفى، وحسن بنعبيشة، والتونسي منير شبيل،أكمل القراءة »
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