الرياضة
خليفة رئيسة للفتح
أول امرأة ترأس فريقا بالبطولة الاحترافية والحجوي كاتبا عاما باتت نوال خليفة، العضو السابق بجامعة كرة القدم، أول امرأة ترأس فريقا بالبطولة الاحترافية، بعد تعيينها رئيسة للفتح، خلفا لحمزة الحجوي، الذي قضى خمس سنوات بالمنصب نفسه، وحقق فيها نتائج مرضية، خاصة على مستوى التكوين والبنيات التحتية والتتويج بلقب البطولة. وقررأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا