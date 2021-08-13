الصباح الفني
قالوا
الشوبي كتب الممثل محمد الشوبي تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “الشعراء روائيون بالمجاز، يحكون قصصهم باقتضاب فوق مساحات اللغة”. باكوش كتبت الممثلة مريم باكوش تدوينةعلى “انستغرام” جاء فيها “القاعدة رقم 1: لا تعتمد على أي شخص لخلق سعادتك، وتعلم بناءها بنفسك. ابحث عن الأشياء الصغيرة التي تجعلك سعيدا”. هريأكمل القراءة »
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