وطنية
الشنتوف: تنقيلات القضاة لم تراع النجاعة
رئيس نادي القضاة قال إن المحاكم أفرغت من قضاة الحكم وتثير شعورا بانعدام الأمن القضائي ذكرت مصادر «الصباح» أن الانتقالات الأخيرة، التي شملت عددا من القضاة، لم تراع فيها النجاعة والتخصص، بعد أن تم إلحاق عدد من قضاة الحكم بالنيابة العامة، الشيء الذي خلق خصـــاصا ترتب عنه بعض في سيرأكمل القراءة »
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