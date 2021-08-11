مريرت .. افتتاح مركز جديد للتلقيح بالقاعة المغطاة للرياضات

تم مؤخرا افتتاح مركز جديد للتلقيح على مستوى القاعة المغطاة للرياضات مريرت، لتخفيف الضغط على مراكز التلقيح بالمدينة والاستجابة للاقبال الكبير من قبل مختلف الفئات العمرية المؤهلة للتلقيح للمساهمة في جهود كبح انتشار فيروس كوفد 19.

ويروم فتح هذا المركز تسريع وتيرة التلقيح التي باتت مفتوحة في وجه الشباب دون أي قيود مرتبطة بالعنوان ومكان الإقامة، وتوسيع الاستفادة من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق. ومباشرة بعد تشغيله، عرف المركز، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين من مختلف الأعمار، وخصوصا منهم الشباب. وقدم المركز منذ افتتاحه ما يناهز 5989 تلقيحا بمعدل 650 عملية تلقيح في اليوم، وذلك في أجواء من المسؤولية وتعبئة الأطر الطبية والتمريضية والتقنية فضلا عن السلطات المحلية.

وفي تصريح لـ(ومع) أكد الدكتور مصطفى جلال طبيب بالمركز الصحى تغزى أن هذه القاعة عرفت منذ افتتاحها توافد عدد كبير من الشباب ومختلف الفئات المستهدفة مشيرا الى أن عملية التلقيح تمر في ظروف ممتازة وفي احترام كامل للبرتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة.

ودعا السكان التي لم تتمكن من التلقيح في الوقت المناسب، الى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، دون شرط عنوان وبلد السكن، وذلك بهدف تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد-19، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح.

وتبقى القاعة المغطاة للرياضات مريرت مفتوحة في وجه الراغبين في التلقيح طيلة ايام الأسبوع وحتى الساعة الثامنة مساء من كل يوم ، حيث ثم تجنيد مجموعة من الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية من اجل إنجاح هذه العملية، تحت إشراف السلطات المحلية التي تعمل على تنظيم المستفيدين من أجل ضمان سلاسة عملية التلقيح وحثهم على احترام التدابير الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.