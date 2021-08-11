بورصة البيضاء .. انخفاض في وتيرة التداولات عند الافتتاح

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الانخفاض، حيث خسر مؤشرها الرئيسي مازي، نسبة 0,12% مستقرا عند 12.482,44 نقطة .

وبدوره، فقد MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نسبة 0,16% منتقلا إلى 1.017,67 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، الذي تراجع بـ 0,13% إلى 10.146,16 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة ” كزابلانكا أي إس جي 10″ فقد انخفض بـنسبة 0,39% إلى 932,01 نقطة.

وبخصوص أداء القيم، افتتحت موتانديس SCA حصة التداول بأعلى انخفاض بلغت نسبته (-1,54%) الى جانب لافارج هولسيم المغرب (-1,09%) وجيت كونطراتورز (-0,37%).

في المقابل، سجلت صوناسيد ارتفاعا بنسبة 2,64% متبوعة باليانس (+1,62%) وشركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب (1,6%).