الرصد الوبائي … 105 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9778 إصابة جديدة بكورونا المستجد و7365 حالة شفاء و105 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″ 47.2 بالمائة.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 15 مليون و423 ألفا و440 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و114 ألف و148 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 711 ألف و103 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 624 الف و776 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و509 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (28) وطنجة-تطوان-الحسيمة (9)، والرباط-سلا-القنيطرة (8) وسوس-ماسة (12)، وجهة الشرق (6)، ومراكش-آسفي (11)، وبني ملال-خنيفرة (8)، ودرعة-تافيلالت (9)، وفاس مكناس (4)، وكلميم-واد نون (5)، والعيون الساقية الحمراء (5).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3537)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (916)، والرباط-سلا-القنيطرة (901) وسوس-ماسة (845)، وجهة الشرق (808)، ومراكش-آسفي (673)، وبني ملال-خنيفرة (673)، ودرعة-تافيلالت (492)، وفاس مكناس (386)، وكلميم-واد نون (297)، والعيون الساقية الحمراء (144)، والداخلة-وادي الذهب (106).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1949.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 26.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 75 ألف و818 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 314، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1692، 1100 منها تحت التنفس الاصطناعي (58 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1042 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).