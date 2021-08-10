الركراكي رسميا مدربا جديدا للوداد الرياضي

أعلن نادي الوداد الرياضي اليوم الثلاثاء التعاقد رسميا مع الاطار التقني المغربي وليد الركراكي، لقيادة الفريق انطلاقا من الموسم المقبل.

ورحب فريق القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية في فيسبوك بإشراف وليد الركراكي على عارضته التقنية متمنيا له حظا موفقا.

ويأتي تعاقد الوداد مع الركراكي لتعويض رحيل المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي لم يجدد عقده، وقاده موسما واحدا، حيث فاز معه بالبطولة ، بينما أخفق في دوري أبطال إفريقيا وكأس العرش.

و يخوض الركراكي تجربته الثانية في البطولة الوطنية الاحترافية بعدما سبق له الإشراف على الفتح الرياضي.