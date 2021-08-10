ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من الخميس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء ، بأن درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا ملموسا قد يتجاوز المعدل الشهري ب 5 إلى 10 درجات ، ابتداء من بعد غد الخميس، وذلك نتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب .

وأوضحت المديرية ،في بلاغ لها، أن هذه الموجة الحرارية المعروفة بظاهرة “الشرقي”، ستمتد لتشمل معظم مناطق البلاد، خاصة سوس، والأقاليم الجنوبية وتادلة والحوز والرحامنة والشياضمة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط والماس وسايس والغرب واللوكوس والشاوية وعبدة، بالاضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 45 و49 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 42 و47 درجة بسهول تادلة، والحوز، والرحامنة، والشياضمة، وهضاب الفوسفاط والماس، وسايس، والمناطق الداخلية للوكوس، والغرب ،والشاوية، والشرق والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 30 و36 درجة بالسواحل الأطلسية الشمالية.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تستمر هذه الموجة الحرارية إلى غاية يوم الاثنين 16 غشت مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بالشمال ابتداء من يوم الثلاثاء.