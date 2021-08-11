الرياضة
قرعة “الكان” الأسبوع المقبل
الأسود في المستوى الأول ويتفادون مواجهات منتخبات قوية تسحب قرعة كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الكامرون السنة المقبلة، الثلاثاء المقبل، بياوندي، عاصمة البلد المنظم. وتم توزيع المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة، إلى أربعة مستويات وهي الكامرون البلد المنظم، والجزائر حامل اللقب، والسنغال الذي لعب آخر نهائي بمصر، ومنتخبا المغرب ونيجيريا، حسبأكمل القراءة »
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