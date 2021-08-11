الرياضة
“الماص” ينافس الوداد على خابا
الركراكي يستغني عن مساعدي البنزرتي ينافس المغرب الفاسي، الوداد الرياضي، على ضم حمزة خابا، مهاجم أولمبيك آسفي. وقدم المغرب الفاسي، عرضا ماليا بقيمة 150 مليونا، للتعاقد مع خابا، بعد أن ألح مدربه الجديد التونسي عبد الحي بنسلطان، على الاستفادة من اللاعب. وطلب فوزي البنزرتي، المدرب السابق للوداد، من مسؤولي فريقهأكمل القراءة »
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