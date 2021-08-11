الصباح الفني
لقطات
تونسية تخطب حبيبها أثارت شابة تونسية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقدمها بطلب زواج من صديقها رجل الأعمال. وتداول نشطاء على “فيسبوك” صورا للشابة ريم عبدالناظر، وهي اختصاصية نفسية، حيث ظهرت في مشهد غير مألوف وهي تحمل باقة من الزهور، وخاتم اقتران، أمام منزل حبيبها، لطلب يده من عائلته.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا