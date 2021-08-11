الرياضة
300 مليون تمنع انتقال المكعازي للجيش
لاعبو الفريق العسكري يتلقون جرعة اللقاح والفريق يرفض التفريط في حريمات علمت «الصباح» أن مفاوضات الجيش الملكي مع الرجاء، بشأن التعاقد مع محمد المكعازي، لاعب خط الوسط، توقفت بسبب المطالب المالية للفريق الأخضر. وكشف مصدر مطلع أن الرجاء طالب ب300 مليون، مقابل التخلي عن خدمات المكعازي في فترة الانتقالات الصيفية،أكمل القراءة »
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