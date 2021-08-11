الرياضة
العروي يغادر آسفي
انضاف المهاجم هشام العروي إلى قائمة اللاعبين الذين غادروا أولمبيك آسفي، بعدما رفض المكتب المسير تمديد عقده. وقال مصدر مسؤول إن مسؤولي فريق آسفي فضلوا عدم مناقشة الموضوع مع اللاعب، وطلبوا منه تغيير الأجواء، بطلب من المدرب فوزي جمال، وبسبب القيمة المالية الكبيرة للصفقة. وأكد مصدر “الصباح” أن إدارة الفريقأكمل القراءة »
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