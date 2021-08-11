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علاقة “الحر” وكيداري تثير الجدل
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الرابور المعروف باسم “الحر”، والممثلة جيهان كيداري. وتساءل نشطاء عن العلاقة التي تجمع الاثنين وهل الأمر له علاقة بعمل فني يمكن أن يجمعهما، سيما أن”الحر”، تحدث في وقت سابق عن تلقيه عرضا لدخول عالم التمثيل. وذهب بعض النشطاء، إلى القول إنأكمل القراءة »
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