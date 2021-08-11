الرياضة
الجزائري نغيز يقترب من البطولة
مفاوضات متقدمة مع مولودية وجدة بات الجزائري نبيل نغيز، قريبا من تدريب مولودية وجدة لكرة القدم، خلفا للفرنسي بيرنار كازوني، الذي تعاقد أخيرا مع اتحاد طنجة. وذكرت مصادر متطابقة أن المفاوضات بين المولودية، ونبيل نغيز قطعت أشواطا بعيدة، في طريق إشراف المدرب الجزائري على الطاقم التقني لممثل الشرق الموسم المقبل.أكمل القراءة »
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