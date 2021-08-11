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داسيا تصدرت علامة “داسيا” للسيارات، المصنعة من مجموعة “رونو” بالمغرب، قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المملكة بنحو 27173 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحصة تبلغ نسبتها 28.62 بالمائة. وانتعش سوق السيارات بالمغرب، رغم الأزمة، إذ تمكن المهنيون من تسويق أكثر من 107.3 آلاف سيارة، خلال المدة المتراوحةأكمل القراءة »
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