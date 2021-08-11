أسواق
إقبال على أجهزة “هواوي” القابلة للارتداء
عرفت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، من علامة “هواوي”، نموا إجماليا، منذ بداية السنة الجارية، بلغت نسبته 1652 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها خلال السنة الماضية، لتتبوأ العلامة الصينية، بفضلها، مكانة مرموقة على مستوى السوق المغربية. ويعزو مسؤولو العلامة، هذا النجاح المتزايد، إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات والسوارات، أصبحت الرفيقأكمل القراءة »
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