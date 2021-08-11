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الرياضة

الوداد يبدأ مرحلة الركراكي

منذ ساعتين
Duhail's coach Walid Regragui speaks with his players during the AFC Champions League group C match between Qatar's Al-Duhail and Saudi's Al-Taawoun on September 24, 2020, at the Education City Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan. (Photo by Mustafa ABUMUNES / AFP)
انتدب الجعدي وتكتم حول قيمة الصفقة والمرابط يبدأ تدريب الفتح الأسبوع المقبل بدأ الوداد مرحلة وليد الركراكي بالتعاقد مع رضى الجعدي، لاعب وسط الفتح الرياضي، في مرحلة الانتقالات الصيفية. وكشف مصدر مطلع أن إدارة الفتح توصلت إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي الوداد، بشأن تسريح اللاعب الجعدي، أول أمس (الاثنين)، إلاأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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