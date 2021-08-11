الرياضة
الوداد يبدأ مرحلة الركراكي
انتدب الجعدي وتكتم حول قيمة الصفقة والمرابط يبدأ تدريب الفتح الأسبوع المقبل بدأ الوداد مرحلة وليد الركراكي بالتعاقد مع رضى الجعدي، لاعب وسط الفتح الرياضي، في مرحلة الانتقالات الصيفية. وكشف مصدر مطلع أن إدارة الفتح توصلت إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي الوداد، بشأن تسريح اللاعب الجعدي، أول أمس (الاثنين)، إلاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا