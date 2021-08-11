أسواق
الرحلات الجوية نحو إسرائيل في أكتوبر
تؤمنها “رام” و”إير عربية” بوتيرة رحلة أسبوعية واحدة لكل منهما تنطلق من مراكش والبيضاء تطلق شركة الخطوط الملكية المغربية “رام”، إلى جانب شركة “إير عربية” للطيران منخفض التكلفة، في أكتوبر المقبل، خطوطا جوية نحو إسرائيل، حسب ما أكده دافيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، في تغريدة له علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا