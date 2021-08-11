وطنية
العثماني يقدم معالم طريق آخر ميزانية
تقليص نفقات التسيير وعقلنة استهلاك الكهرباء والاتصالات ومنح الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز حدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في المذكرة التوجيهية التي أرسلها لأعضاء الحكومة، الخطوط العريضة لمشروع ميزانية السنة المقبلة. ويتعلق الأمر بآخر مشروع قانون مالية يتم إعداده من قبل الحكومة الحالية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمهاأكمل القراءة »
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