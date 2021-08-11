الرياضة
بلمعاشي وغزواني بالسوالم
الفريق يواصل انتداب لاعبين جدد والتجديد للحاليين واصل شباب السوالم الرياضي، تعاقداته الصيفية، بضم زكرياء بلمعاشي وياسين غزواني، إذ سيعززان تركيبة الفريق، من أجل تثبيت الأقدام في الموسم الأول بقسم الكبار. واسترجع السوالم الجناح بلمعاشي، بعد مغادرته لثلاثة مواسم، إذ لعب للفتح الرياضي والاتحاد الزموري للخميسات، ليوقع عقدا يمتد لموسمين،أكمل القراءة »
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