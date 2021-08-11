الأولى
تحت الدف
الانتخاب ليس حركة ميكانيكية بوضع علامة على رمز حزبي وغطس إبهام في حبر غير قابل للمحو والتوقيع على محضر، ثم مغادرة مكتب التصويت. كل ما سبق مجرد تقنيات لجعل المواطن في صلب مضمون ديمقراطي في عمقه الانتقال من يوم الاقتراع إلى لحظة للمحاسبة بالنسبة إلى الناخب، ولحظة لتقديم الحساب بالنسبةأكمل القراءة »
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