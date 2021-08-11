بانوراما
شاطئ “تايديوين” بالحسيمة… البحث عن الجودة
جدير بالزيارة تغري الحسيمة الباحثين عن متعة معانقة المياه الزرقاء، إذ على طول الشريط الساحلي لإقليم الحسيمة الممتد من شاطئ السواني إلى الحدود مع إقليم شفشاون، توجد العديد من شواطئ الاصطياف مثل شاطئ “صفيحة ” و”كالابونيطا ” و”لاس بالماضيرو ” و”كيمادو” و”كلايريس ” و”طوريس ” و”بادس ” و”تمشذين “، ثمأكمل القراءة »
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