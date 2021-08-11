حوادث
إيقاف مشتبه فيهم بالفقيه بن صالح
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالفقيه بن صالح، منتصف الأسبوع الماضي، أربعة مشتبه فيهم، بعدما أفضت التحقيقات الأمنية الأولية إلى وجود علاقة تربط الموقوفين بضحيتين قضيا نحبهما غرقا في وادي أم الربيع، وكانت المجموعة في جلسة خاصة تستمتع بوقتها قبل وقوع الفجيعة، في انتظار إحالتهم على الوكيلأكمل القراءة »
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