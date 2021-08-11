الرياضة
فاخر يسعى إلى انتداب ياجور
ذكرت مصادر متطابقة أن امحمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، يسعى إلى التعاقد مع محسن ياجور، المنفصل عن نهضة بركان. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن فاخر يتطلع إلى تعزيز تركيبته البشرية بعناصر مجربة، وسيستغل علاقته باللاعب ووكيل أعماله لعرض انضمامه إلى الشباب في «الميركاتو» الصيفي الجاري. ويحاول فاخر انتداب لاعبين منأكمل القراءة »
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