وطنية
50 % تشل النقل
مهنيو سيارات الأجرة يخوضون إضرابا وطنيا بسبب قرارات الحكومة أدى قرار الحكومة تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى النصف، في وسائل النقل العمومي، إلى احتقان كبير في صفوف المهنيين، خاصة بعدما استثنيت منه بعض القطاعات بشكل غير مباشر، كما هو الأمر بالنسبة إلى القطارات وحافلات النقل الحضري، وهو ما أثار غضب باقيأكمل القراءة »
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