الأولى
“تبوريدة” بالدفع الرباعي في بوزنيقة
سربة “رابتورات” ترهب المصطافين بـ”علامها” وتستقوي على القوات العمومية بنفوذها تنفس سكان إقامة “إيدن آيلند” الصعداء عندما تجرأ واحد منهم على الوقوف في وجه بلطجة “سربة” يركب فرسانها ” بوغيات – رابتورات” ويمارسون “التبوريدة” بدراجات رباعية الدفع رغم المنع، إذ لم يجدوا حرجا في إشباع، الغاضبين على قصفهم بالرمال بالعجلاتأكمل القراءة »
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