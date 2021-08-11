أســــــرة
“إيتيكيت” التعامل مع النادل
يجهل الأشخاص فن التعامل مع الأفراد أو الجهات التي تقوم بخدمتهم، سواء داخل المطاعم الكبيرة، أو المقاهي. فمن غير اللائق أن يتعامل الزبون مع النادل بطريقة غير محترمة تقلل من شأنه، وهو ما يمكن أن يكون السبب في توتر العلاقة، رغم أنها عابرة. ومن بين النصائح التي يجب أخذها بعينأكمل القراءة »
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