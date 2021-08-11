أســــــرة
“البرماننت” لتجعيد الشعر
نصائح بتجنب استعمالها على الشعر الجاف والمصبوغ حديثا تحرص الكثير من النساء، خلال فصل الصيف على تجديد مظهرهن واطلالتهن والاعتماد على الشعر المجعد، إلا أنه يصعب الحصول على النتيجة المطلوبة، سيما إذا كانت المرأة، غالبا ما تسرح شعرها بأدوات التمليس الساخنة. ومن بين التقنيات التي تمكن من الحصول على شعرأكمل القراءة »
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