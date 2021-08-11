أســــــرة
الحياة المتوازنة للوقاية من الكآبة
شدد الكوتش عزيز أفكار، على ضرورة اتباع بعض الخطوات من أجل الوقاية من الوصول إلى مرحلة الكآبة، والتي يمكن أن تؤثر على الشخص بشكل سلبي، وتترتب عنها انعكاسات كثيرة على حياته اليومية. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح”، أن الحرص على اتباع نمط حياة صحي، من أهم النصائح التي تقيأكمل القراءة »
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