وزارة الصحة تدعو المصابين بالحساسية والمرضعات والحوامل الى الاستفادة من التلقيح

دعت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الذين يعانون من مشاكل الحساسية والنساء المرضعات والنساء الحوامل ابتداء من الشهر الرابع من الحمل الى الاستفادة من التلقيح ضد كوفيد-19. وجاء في بلاغ للوزارة اليوم الخميس أنه “في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وبناء على مستجدات المعطيات العلمية الدولية وتوصيات اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح، تنهي وزارة الصحة إلى علم النساء المرضعات والنساء الحوامل ابتداء من الشهر الرابع من الحمل أنه يمكن الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية والتوجه إلى مراكز التلقيح في أقرب الآجال وأخذ الجرعات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح”.

وأشار المصدر ذاته من جهة أخرى، الى أن اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 قد رفعت موانع الاستعمال للقاح عند الأشخاص الذين يعانون مشاكل الحساسية، ماعدا صدمات الحساسية الخطيرة (Choc anaphylactique et œdème de Quincke) .

وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

كما شددت على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس.