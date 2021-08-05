ارتفاع صاروخي في عدد الاصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن تسجيل 12 الف و39 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 7350 حالة شفاء و 72 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 14 مليون و 809 ألاف و 114 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و 733 ألف و 482 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 665 ألف و325 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 590 ألفا و42 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88،7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10087 بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (25) وسوس-ماسة (11) ومراكش-آسفي (10) ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، ودرعة-تافيلالت (4)، والشرق (3) ، وبني ملال-خنيفرة (3)، وكلميم واد نون (5)، وفاس مكناس (4) والرباط-سلا-القنيطرة (2) والعيون الساقية الحمراء (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3613) ومراكش-آسفي (1413)، وسوس-ماسة (1700)، والرباط-سلا-القنيطرة (1228)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (974)، والشرق (558) وبني ملال-خنيفرة (881)، وفاس-مكناس (337)، ودرعة-تافيلالت (707)، والداخلة-وادي الذهب (85)، وكلميم-واد نون (421)، والعيون-الساقية الحمراء (122).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 65 ألف و 196 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1472 حالة منها 51 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.