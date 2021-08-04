وطنية
128 ألف عاطل إضافي
فقدان 9 آلاف منصب شغل والمدن الأكثر تضررا من البطالة سجلت المندوبية السامية للتخطيط زيادة في عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، رغم استئناف الأنشطة الاقتصادية. وأكدت في مذكرتها حول سوق الشغل تسجيل 128 ألف عاطل إضافي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و605أكمل القراءة »
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