وطنية
“السنبلة” ينفتح على شباب التغيير
قرر حزب الحركة الشعبية الانفتاح على حركة شباب التغيير بإقليم الرشيدية وتنغير، وترشيح عدد منهم وكلاء لوائح للانتخابات البرلمانية. وزار وفد حزبي بقيادة امحند العنصر، الأمين العام، وسعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني، وسعيــــــد أمــــــزازي، وزيـــــــــر التربيــــة الوطنية، ومحمد أوزين وعــــدي السباعــــي، القياديين في الحزب، أقصى تخوم مدشر ألنيف بإقليم تنغير،أكمل القراءة »
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