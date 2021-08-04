الأولى
أحرق زوجته للتهرب من توثيق الزواج
أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، جانحا من ذوي السوابق، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لتعميق البحث معه، من أجل جناية إضرام النار في حق ضحية لم تكن سوى شريكة حياته وأم ابنته. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا