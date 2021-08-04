مجتمع
اعتصامات ووقفات لعمال “موكادور” بمراكش
إدارة السلسلة الفندقية لجأت إلى إغلاق أبوابها ما أدى إلى تشريد 700 عائلة يخوض عمال ومستخدمو فنادق “موكادور»، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، أمام المؤسسات الفندقية التابعة لمجموعة «يينا هولدينغ”، في مجموعة من المناطق السياحية بمراكش، من بينها شارع الحسن الثاني وباب دكالة وشارع محمد السادس وحي “لفيرناج» والمنطقة السياحيةأكمل القراءة »
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